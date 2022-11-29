Индия испытала сверхзвуковую ракету BrahMos увеличенной дальности

Армия Индии провела во вторник, 29 ноября, успешные испытания ракеты BrahMos увеличенной дальности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ANI.

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Отмечается, что испытания сверхзвуковой ракеты класса «земля-земля» провело западное командование индийских вооруженных сил.

Запуск устройства был произведен с Андаманских и Никобарских островов. Намеченная цель была успешно поражена.

Напомним, что сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos была создана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый запуск был осуществлен в 2001 году.