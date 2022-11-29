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1 час назад

Индия испытала сверхзвуковую ракету BrahMos увеличенной дальности

Илья Родин

Армия Индии провела во вторник, 29 ноября, успешные испытания ракеты BrahMos увеличенной дальности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ANI.

Индия испытала сверхзвуковую ракету BrahMos увеличенной дальности
Фото: © www.acig.org© www.acig.org

Отмечается, что испытания сверхзвуковой ракеты класса «земля-земля» провело западное командование индийских вооруженных сил.

Запуск устройства был произведен с Андаманских и Никобарских островов. Намеченная цель была успешно поражена.

Напомним, что сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos была создана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый запуск был осуществлен в 2001 году.

В настоящее время она производится на площадках BrahMos Aerospace. Ее различные версии состоят на вооружении ВВС, ВМС и сухопутных войск Индии.

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