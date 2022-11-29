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14 минут назад

Бывшего заложника из школы Беслана наградили за участие в СВО

ТАСС

Сослан Хасигов, бывший одним из заложников в захваченной террористами в 2004 году школе Беслана, награжден орденом "За боевые отличия" в ходе спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления Правобережного района республики.

Бывшего заложника из школы Беслана наградили за участие в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За проявленную храбрость и точность расчетов старший лейтенант Сослан Ибрагимович Хасигов был награжден орденом "За боевые отличия", - говорится в сообщении.

8 марта 2022 года вблизи населенного пункта Шестовница старший лейтенант Хасигов вел разведку с передвижного наблюдательного пункта. Утром он обнаружил артиллерийскую установку ВСУ, ведущую огонь по позициям российских войск, и передал ее точные координаты командованию. Благодаря оперативным действиям старшего лейтенанта Хасигова удалось избежать потерь среди личного состава Вооруженных Сил России.

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