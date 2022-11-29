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41 минуту назад

США готовятся показать новый бомбардировщик-невидимку

Илья Родин

Шеф Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 2 декабря, примет участие в первом показе новейшего американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В эту пятницу Остин примет участие в показе нового бомбардировщика», - говорится в сообщении.

Отмечается, что презентация созданного по технологии «стелс» воздушного судна будет проведена в Калифорнии при участии представителей компании Northrop Grumman.

Компания представила короткий промо-ролик, в котором видны очертания бомбардировщика, выполненного по технологии "стелс".

Напомним, что B-21 должен будет сменить в войсках B-1 Lancer, «невидимку» B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. Он станет основой стратегической авиации США.

В США раскрыли задачи нового бомбардировщика

Ранее сообщалось, что проверка американских военных самолетов и вертолетов показала, что порядка 50% из них не в состоянии выполнять боевые задачи.

Армия,Видео,Ллойд Остин,Пентагон,
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