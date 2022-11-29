Украинские военные получат наземные беспилотные системы

Эстонская компания-разработчик робототехники и автономных систем Milrem Robotics в сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой KMW поставит украинским военным 14 беспилотных наземных аппаратов THeMIS. Об этом пишет портал EDR Magazine.

Фото: Milrem Robotics Milrem Robotics

Половина машин предназначается для эвакуации раненых (CASEVAC). Эти аппараты будут поставлены на Украину до конца 2022 года.

Остальные семь беспилотных устройств предназначены для расчистки маршрутов. Они, после оснащения необходимыми приборами, отправятся к украинским военным во втором квартале 2023 года.

Представитель Milrem Robotics Юри Паюсте пояснил, что «эвакуация раненых и расчистка маршрутов - два трудоемких вида деятельности». Они требуют участия нескольких человек.

По его мнению, автоматизация этих задач позволит солдатам не рисковать лишний раз, даст возможность заниматься другими важными вопросами.

Гендиректор KMW Ральф Кетцель подчеркнул, что проект покажет способность западных стран «снабжать Украину передовыми технологиями».