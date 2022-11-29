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33 минуты назад

В НАТО сделали заявление по итогам первого дня саммита в Бухаресте

Илья Родин

Министры иностранных дел стран, входящих в Североатлантический альянс, сделали ряд важных заявлений по итогам первого дня саммита в Бухаресте. Об этом пишет РИА «Новости».

В НАТО сделали заявление по итогам первого дня саммита в Бухаресте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, главы МИД стран НАТО пообещали оказать содействие Киеву в восстановлении инфраструктуры и защите жителей от ракетных ударов.

Дипломаты отметили также, что будут «продолжать и еще более усиливать политическую и практическую поддержку Украины. Так долго, как это будет необходимо».

Кроме того, в НАТО анонсировали продолжение политики «открытых дверей» и подтвердили приверженность ранее принятым решениям. В том числе, о возможности принятия в блок Украины и Грузии.

Столтенберг раскрыл условие вступления Украины в НАТО

Генсек альянса Йенс Столтенберг на полях заседания в очередной раз рассказал о рисках поражения Украины в противостоянии. Он подчеркнул, что нельзя допустить победы России в конфликте, сообщает ТАСС.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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