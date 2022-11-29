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33 минуты назад

В Варшаве оценили вероятность войны с польским участием

News.ru

Вероятность войны с польским участием крайне высока, заявил замглавы Минобороны страны Марчин Очепа. По его словам, в текущих условиях внешняя и оборонная политика Польши должна быть максимально глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками как в Европе и НАТО, так и во всем мире, передает ТАСС.

В Польше допустили участие своих солдат в военном конфликте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Какова вероятность войны, в которой мы будем принимать участие? Крайне высокая. Слишком высокая, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически, — сказал Очепа.

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