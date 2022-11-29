В Польше допустили участие своих солдат в военном конфликте

Вероятность войны с польским участием крайне высока, заявил замглавы Минобороны страны Марчин Очепа. По его словам, в текущих условиях внешняя и оборонная политика Польши должна быть максимально глобальной и нацеленной на укрепление отношений с единомышленниками как в Европе и НАТО, так и во всем мире, передает ТАСС.