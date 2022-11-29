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5 минут назад

Неизвестный самолет разбомбил базу «Вагнера» в ЦАР

Илья Родин

Власти Центральноафриканской Республики начали расследование после того, как самолет без опознавательных знаков сбросил бомбу возле базы, на которой предположительно находились бойцы российской ЧВК «Вагнер». Об этом пишет корреспондент Криста Ларсон в статье для Associated Press.

Неизвестный самолет разбомбил базу «Вагнера» в ЦАР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, нападение произошло рано утром в понедельник, 28 ноября. Удар был нанесен по базе Котенаф в городе Боссангоа, которую использует ЧВК «Вагнер».

Журналистка отметила, что в результате бомбардировки пострадали как строения базы, так и близлежащие дома. Она добавила, что военные были крайне недовольны нападением и выразили свое возмущение, «стреляя в воздух с 5 до 6» часов утра.

Виновник атаки в настоящее время не определен, но очевидцы заметили, что самолет направился на север, в соседнюю страну, отметила Ларсон.

Власти республики подчеркнули, что атака на город не останется безнаказанной.

По данным агентства, бойцы ЧВК передвигаются в ЦАР на военной технике без какой-либо символики. В их задачу входит охрана золотых и алмазных рудников страны. Кроме того, они помогают правительству республики бороться с повстанцами.

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