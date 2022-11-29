Минобороны получило патроны к «Удаву»

«В поставку входят патроны калибра 9 миллиметров с пулей повышенной пробиваемости (индекс 7Н42) и патрон калибра 9 миллиметров с уменьшенной скоростью пули (индекс 7У4). Как и сам пистолет 6П72, патроны к нему были разработаны в ЦНИИточмаш в рамках ОКР (опытно-конструкторской работы — прим. "Ленты.ру") "Удав"», — говорится в сообщении.