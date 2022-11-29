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42 минуты назад

Минобороны Украины заявило о налаживании производства снарядов калибра 152 мм

ТАССиещё 2

Министерство обороны Украины сообщило во вторник, что в стране начато серийное производство снарядов калибра 152 мм для артиллерийских орудий, поставляемых Киеву странами Запада.

Украина начала собственное производство артиллерийских снарядов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Первые 152-мм снаряды украинского производства поступят <...> через несколько дней", - говорится в сообщении Telegram-канала военного ведомства Украины.

Как ранее сообщали украинские эксперты, в стране не было собственного производства снарядов калибра 152 мм, а ВСУ использовали боеприпасы, оставшиеся на складах с советских времен, либо поступавшие из зарубежных стран.

В начале ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что предприятия концерна "Укроборонпром" наладил производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм. В то же время, по словам Резникова, Украина не намерена производить снаряды калибра 155 мм для гаубиц, поставляемых странами НАТО, и рассчитывает, что продолжить получать их от западных стран.

Армия,Алексей Резников,Укроборонпром,НАТО,
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