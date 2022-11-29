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11 минут назад

Франция передала Украине «брата HIMARS»

Мария Иванова

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что в страну прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU. Об этом он написал в Twitter.

Франция передала Украине «брата HIMARS»
Фото: Picryl.comPicryl.com

«Это видимый результат дружбы между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном», - заявил министр.

Резников назвал французскую LRU M270 «братом» американской системы залпового огня HIMARS. LRU имеет гусеничную платформу, а HIMARS - колесное шасси.

США отказались продавать Украине больше HIMARS

Ранее Словакия сообщила о передаче Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1. Они были переданы Киеву в рамках сделки с Германией - в обмен Берлин направил Словакии 15 танков Leopard 2A4 вместе с запчастями и боеприпасами.

Армия,Эммануэль Макрон,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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