Франция передала Украине «брата HIMARS»

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что в страну прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU. Об этом он написал в Twitter.
«Это видимый результат дружбы между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном», - заявил министр.
Резников назвал французскую LRU M270 «братом» американской системы залпового огня HIMARS. LRU имеет гусеничную платформу, а HIMARS - колесное шасси.
Ранее Словакия сообщила о передаче Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1. Они были переданы Киеву в рамках сделки с Германией - в обмен Берлин направил Словакии 15 танков Leopard 2A4 вместе с запчастями и боеприпасами.