Франция передала Украине «брата HIMARS»

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что в страну прибыли французские реактивные системы залпового огня LRU. Об этом он написал в Twitter.

Ранее Словакия сообщила о передаче Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1. Они были переданы Киеву в рамках сделки с Германией - в обмен Берлин направил Словакии 15 танков Leopard 2A4 вместе с запчастями и боеприпасами.