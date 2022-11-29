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37 минут назад

Офицер рассказал о колоссальных потерях среди поляков в Донбассе

Lenta.ru

Подразделения польских наемников несут колоссальные потери в районе Кременной, Лисичанска, Сватово и на других участках фронта. Об этом заявил российский офицер Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

Стало известно о колоссальных потерях среди поляков в Донбассе
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

«Мы также получаем разведданные, радиоперехваты, и уже есть косвенные подтверждения, что данные военнослужащие несут колоссальные потери, поскольку уже есть заявления чиновников из Польши, что прибывают тела польских солдат на территорию Польши и их где-то нужно захоранивать. У них сейчас возникла проблема с этим», — объяснил военнослужащий.

28 ноября подразделения ЧВК «Вагнер» освободили Озаряновку, расположенную южнее Артемовска. Так «Вагнер» расширил зону контроля вокруг стратегически важного города.

А уже 29 ноября стало известно о взятии российскими войсками населенных пунктов Перше Травня и Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что штурм вели подразделения Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР при огневой поддержке российских частей.

Армия,СВО,Андрей Марочко,
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