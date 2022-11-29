Индийские военные научили коршунов сбивать беспилотники

Индийские военные нашли нестандартное применение коршунам — их научили сбивать беспилотники. Об этом сообщает Times of India .

Фото: SquirrelOFRam/Twitter SquirrelOFRam/Twitter

Впервые применение коршунов против дронов было продемонстрировано в ходе идийско-американских учений Yudh Abhyas-2022.

Теперь боевые птицы будут стоять на службе индийской армии наравне со служебными собаками, отмечает издание. В частности, птицы будут охотиться на пакистанские беспилотники, которые, по данным индийских пограничников, используются для переброски наркотиков, оружия и денег в Джамму, Кашмир и Пенджаб.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине разведчики группировки «Отважные» посадили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Уточняется, что разведывательный дрон «Фурия» был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).