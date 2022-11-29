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1 час назад

Индийские военные научили коршунов сбивать беспилотники

Газета.Ru

Индийские военные нашли нестандартное применение коршунам — их научили сбивать беспилотники. Об этом сообщает Times of India .

Индийские военные научили коршунов сбивать беспилотники
Фото: SquirrelOFRam/TwitterSquirrelOFRam/Twitter

Впервые применение коршунов против дронов было продемонстрировано в ходе идийско-американских учений Yudh Abhyas-2022.

Теперь боевые птицы будут стоять на службе индийской армии наравне со служебными собаками, отмечает издание. В частности, птицы будут охотиться на пакистанские беспилотники, которые, по данным индийских пограничников, используются для переброски наркотиков, оружия и денег в Джамму, Кашмир и Пенджаб.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине разведчики группировки «Отважные» посадили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Уточняется, что разведывательный дрон «Фурия» был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Перед этим Люксембург передал Украине шесть беспилотников чешского производства Primoco One 150, предназначенных для выполнения задач наблюдения и разведки.

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