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36 минут назад

Россия взяла под контроль трассу снабжения ВСУ на Часов Яр

Lenta.ru

Российская армия взяла под контроль трассу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Часов Яр. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Россия взяла под контроль трассу снабжения ВСУ
Фото: 

По данным военных корреспондентов, сейчас можно говорить о полном контроле обстановки по линии Озаряновка-Курдюмовка-Зеленополье.

«Этот треугольник стратегически важен как высота над Артемовском, Часовым Яром и Константиновкой. Но главное — это контроль трассы снабжения ВСУ на Часов Яр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент силы украинской армии оттягиваются за Часов Яр, перегруппировываются и отходят на базы в Краматорск.

В конце сентября сообщалось, что разведка Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала отход пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины из города Часов Яр. Отмечалось, что украинское командование приняло решение по передислокации подразделения «в более безопасное место» из-за «постоянных потерь, в том числе среди офицерского состава».

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