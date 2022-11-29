Россия взяла под контроль трассу снабжения ВСУ

Российская армия взяла под контроль трассу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Часов Яр. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

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По данным военных корреспондентов, сейчас можно говорить о полном контроле обстановки по линии Озаряновка-Курдюмовка-Зеленополье.

«Этот треугольник стратегически важен как высота над Артемовском, Часовым Яром и Константиновкой. Но главное — это контроль трассы снабжения ВСУ на Часов Яр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент силы украинской армии оттягиваются за Часов Яр, перегруппировываются и отходят на базы в Краматорск.