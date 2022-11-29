На границе с Ростовской областью удар из HIMARS повредил железную дорогу

Удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS повредил железнодорожную инфраструктуру у границы с Ростовской областью. Об этом сообщает военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard

Сообщается, что Вооруженными силами Украины нанесен удар по населенному пункту Квашино Амвросиевского района, который, как уточняет военкор, является глубоким тылом Донецкой народной республики (ДНР). В результате нанесенного удара оказалась поврежденной тяговая подстанция и обесточена контактная сеть.

Поселок Квашино расположен на юго-востоке ДНР в семи километрах от административной границы с Ростовской областью. Через него проходит железнодорожный путь, связывающий Донецкую народную республику с другими российскими регионами.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в полутора километрах от города Миллерово системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).