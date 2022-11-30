Что положено добровольцам СВО

Медосвидетельствование потенциального добровольца следует провести максимум за три дня с момента его обращения в военкомат, причем сделать это можно даже заочно, следует из разработанного Минобороны проекта постановления Правительства. Еще один проект, который сейчас также проходит общественное обсуждение, закрепляет бесплатный проезд добровольца до местонахождения формирования и к месту лечения. «Парламентская газета» изучила, что сейчас положено добровольцам и как могут быть расширены их права.

Фото: © Алексей Майшев/РИА Новости © Алексей Майшев/РИА Новости

К доктору — в военкомат

Видео дня

Порядок медосвидетельствования добровольцев потребовалось утвердить в связи с тем, что таких бойцов закон с недавнего времени приравнял к кадровым военным. Ранее документ не существовал.

Согласно проекту документа, проводить медкомиссию будут военкоматы, освидетельствовать добровольцев должны члены военно-врачебной комиссии: хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог и при необходимости врачи других специальностей. Предлагается ввести заочное медосвидетельствование — по документам. В расчет могут быть приняты результаты диспансеризации, профилактических и других медицинских осмотров. Но если вынести решение в заочном формате невозможно, то добровольца вызовут на комиссию лично.

Еще один принятый в начале ноября закон определил право добровольцев на бесплатный проезд различными видами транспорта. Вслед за этим Минобороны разработало проект приказа, устанавливающего, что добровольцы имеют право воспользоваться бесплатным проездом в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил РФ за пределами страны. Проезд будет бесплатным, если доброволец едет к местонахождению добровольческого формирования, использует транспорт в связи с выполнением задач, стоящих перед формированием, а также если он направляется к месту лечения и обратно или домой.

Они тоже ветераны

Законопроект о статусе добровольца разработала и внесла группа депутатов Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. После принятия документа Володин сказал: «Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки». Причем речь идет обо всех участниках спецоперации, поскольку закон распространил свое действие на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Добровольцам и членам их семей, то есть супругам, несовершеннолетним детям и лицам на иждивении, предоставили социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены Законом «О статусе военнослужащих». Теперь добровольцы подлежат обязательному государственному страхованию, они получили право на возмещение вреда здоровью.

Участники спецоперации в составе добровольческих подразделений будут наделены статусом ветерана боевых действий. А раненые смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий. Таким образом, добровольцы и члены их семей смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, как и военнослужащие ВС РФ.

Закон касается десятков тысяч людей, сказал ранее «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. С начала весны, по его данным, сформировано около 50 различных добровольческих батальонов, а в первые недели мобилизации в добровольцы записалось больше 70 тысяч человек.

Сколько получают добровольцы

С 1 ноября, согласно указу президента, единовременная денежная выплата мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны с 21 сентября 2022 года, в том числе добровольцам, составляет 195 тысяч рублей. Ежемесячный доход контрактников рассчитывается по формуле: оклад по воинскому званию плюс оклад по занимаемой должности. И первая, и вторая суммы могут варьироваться. Согласно таблице, опубликованной на официальном сайте Минобороны, на 2022 год оклад по воинскому званию рядового или ефрейтора составляет 5 и 5,5 тысячи рублей соответственно, оклады старшего лейтенанта и капитана — 10,5 и 11 тысяч рублей соответственно и так далее.

Для контрактников предусмотрена система надбавок и дополнительных выплат. Они начисляются за квалификацию, выслугу лет, работу со сведениями, составляющими гостайну, особые условия службы. Кроме того, надбавки положены за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья, в том числе в условиях военных действий, и за особые достижения на службе.

Пенсия будет высокой

За добровольцами на время их службы сохранят рабочие места. После возвращения домой такой человек имеет право в течение трех месяцев вернуться на прежнее место работы, предупредив работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за три рабочих дня. На время участия в спецоперации добровольцы, в том числе индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса, могут получить отсрочку платежей по кредитам.