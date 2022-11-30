Что положено добровольцам СВО

Медосвидетельствование потенциального добровольца следует провести максимум за три дня с момента его обращения в военкомат, причем сделать это можно даже заочно, следует из разработанного Минобороны проекта постановления Правительства. Еще один проект, который сейчас также проходит общественное обсуждение, закрепляет бесплатный проезд добровольца до местонахождения формирования и к месту лечения. «Парламентская газета» изучила, что сейчас положено добровольцам и как могут быть расширены их права.
К доктору — в военкомат
Порядок медосвидетельствования добровольцев потребовалось утвердить в связи с тем, что таких бойцов закон с недавнего времени приравнял к кадровым военным. Ранее документ не существовал.
Согласно проекту документа, проводить медкомиссию будут военкоматы, освидетельствовать добровольцев должны члены военно-врачебной комиссии: хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог и при необходимости врачи других специальностей. Предлагается ввести заочное медосвидетельствование — по документам. В расчет могут быть приняты результаты диспансеризации, профилактических и других медицинских осмотров. Но если вынести решение в заочном формате невозможно, то добровольца вызовут на комиссию лично.
Еще один принятый в начале ноября закон определил право добровольцев на бесплатный проезд различными видами транспорта. Вслед за этим Минобороны разработало проект приказа, устанавливающего, что добровольцы имеют право воспользоваться бесплатным проездом в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил РФ за пределами страны. Проезд будет бесплатным, если доброволец едет к местонахождению добровольческого формирования, использует транспорт в связи с выполнением задач, стоящих перед формированием, а также если он направляется к месту лечения и обратно или домой.
Они тоже ветераны
Законопроект о статусе добровольца разработала и внесла группа депутатов Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. После принятия документа Володин сказал: «Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки». Причем речь идет обо всех участниках спецоперации, поскольку закон распространил свое действие на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Добровольцам и членам их семей, то есть супругам, несовершеннолетним детям и лицам на иждивении, предоставили социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены Законом «О статусе военнослужащих». Теперь добровольцы подлежат обязательному государственному страхованию, они получили право на возмещение вреда здоровью.
Участники спецоперации в составе добровольческих подразделений будут наделены статусом ветерана боевых действий. А раненые смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий. Таким образом, добровольцы и члены их семей смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, как и военнослужащие ВС РФ.
Закон касается десятков тысяч людей, сказал ранее «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. С начала весны, по его данным, сформировано около 50 различных добровольческих батальонов, а в первые недели мобилизации в добровольцы записалось больше 70 тысяч человек.
Сколько получают добровольцы
С 1 ноября, согласно указу президента, единовременная денежная выплата мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны с 21 сентября 2022 года, в том числе добровольцам, составляет 195 тысяч рублей. Ежемесячный доход контрактников рассчитывается по формуле: оклад по воинскому званию плюс оклад по занимаемой должности. И первая, и вторая суммы могут варьироваться. Согласно таблице, опубликованной на официальном сайте Минобороны, на 2022 год оклад по воинскому званию рядового или ефрейтора составляет 5 и 5,5 тысячи рублей соответственно, оклады старшего лейтенанта и капитана — 10,5 и 11 тысяч рублей соответственно и так далее.
Для контрактников предусмотрена система надбавок и дополнительных выплат. Они начисляются за квалификацию, выслугу лет, работу со сведениями, составляющими гостайну, особые условия службы. Кроме того, надбавки положены за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья, в том числе в условиях военных действий, и за особые достижения на службе.
Пенсия будет высокой
За добровольцами на время их службы сохранят рабочие места. После возвращения домой такой человек имеет право в течение трех месяцев вернуться на прежнее место работы, предупредив работодателя о своем выходе на работу не позднее чем за три рабочих дня. На время участия в спецоперации добровольцы, в том числе индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса, могут получить отсрочку платежей по кредитам.
Срок военной службы участников добровольческих подразделений включат в страховой стаж для будущей пенсии. Причем контрактникам, признанным не годными или ограниченно годными к военной службе после получения ранения и назначенным на должности с меньшим окладом, пенсия при последующем увольнении будет исчисляться исходя из оклада по воинской должности, занимаемой ими до этого назначения, либо исходя из оклада по последней штатной должности. По их выбору. Об этом говорится в опубликованном в ноябре постановлении кабмина.