ВСУ обстреляли два российских населенных пункта

Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Ломаковка и поселок Марица Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

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По предварительным данным, по российским населенным пунктам было выпущено семь минометных мин 120 калибра.

Предположительно, в результате обстрела со стороны Украины пострадал пожилой мужчина. Кроме того, жители Ломаковки и Марицы остались без электричества.

К месту происшествия направились экстренные службы. Официальных комментариев от властей Курской области пока не поступало.

ВСУ 14 ноября дважды обстреливали Курскую область. По сведениям губернатора региона Романа Старовойта, под обстрел попал поселок Теткино.