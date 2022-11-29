СМИ: Германия может прямо вмешаться в военные действия на Украине

Просьба Польши к Германии отправить в Украину ЗРК Patriot провоцирует прямое вмешательство ФРГ в боевые действия между Москвой и Киевом. Об этом заявил обозреватель Defense News Ярослав Адамовски, передает РИА Новости.

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По его словам, в случае реализации этой инициативы Германии пришлось бы отправить в Украину не только ЗРК Patriot, но и своих солдат, которые смогли бы управлять пусковыми установками.

Автор считает, что Германия все время конфликта поддерживала Украину военной техникой и оружием, но при этом держала свои вооруженные силы подальше, чтобы не оказаться вовлеченной в военный конфликт. Журналист отметил, что удовлетворение просьбы Польши вынудило бы ФРГ «пересечь эту черту».