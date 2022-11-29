В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
20 минут назад

СМИ: Германия может прямо вмешаться в военные действия на Украине

Елена Прошина

Просьба Польши к Германии отправить в Украину ЗРК Patriot провоцирует прямое вмешательство ФРГ в боевые действия между Москвой и Киевом. Об этом заявил обозреватель Defense News Ярослав Адамовски, передает РИА Новости.

СМИ: Германия может прямо вмешаться в военные действия на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в случае реализации этой инициативы Германии пришлось бы отправить в Украину не только ЗРК Patriot, но и своих солдат, которые смогли бы управлять пусковыми установками.

Немецкий депутат рассказал о страхе Шольца перед Россией

Автор считает, что Германия все время конфликта поддерживала Украину военной техникой и оружием, но при этом держала свои вооруженные силы подальше, чтобы не оказаться вовлеченной в военный конфликт. Журналист отметил, что удовлетворение просьбы Польши вынудило бы ФРГ «пересечь эту черту».

Ранее глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин и Варшава договорились о патрулировании воздушного пространства Польши истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. Затем несколько высокопоставленных лиц Польши, включая премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака, предложили разместить Patriot на территории Украины. Они считают, что подобный шаг лучше скажется на безопасности региона.

Армия,Кристина Ламбрехт,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители