СМИ: Германия может прямо вмешаться в военные действия на Украине

Просьба Польши к Германии отправить в Украину ЗРК Patriot провоцирует прямое вмешательство ФРГ в боевые действия между Москвой и Киевом. Об этом заявил обозреватель Defense News Ярослав Адамовски, передает РИА Новости.
По его словам, в случае реализации этой инициативы Германии пришлось бы отправить в Украину не только ЗРК Patriot, но и своих солдат, которые смогли бы управлять пусковыми установками.
Автор считает, что Германия все время конфликта поддерживала Украину военной техникой и оружием, но при этом держала свои вооруженные силы подальше, чтобы не оказаться вовлеченной в военный конфликт. Журналист отметил, что удовлетворение просьбы Польши вынудило бы ФРГ «пересечь эту черту».
Ранее глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин и Варшава договорились о патрулировании воздушного пространства Польши истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. Затем несколько высокопоставленных лиц Польши, включая премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака, предложили разместить Patriot на территории Украины. Они считают, что подобный шаг лучше скажется на безопасности региона.