В Турции заявили о сотрудничестве с сирийской разведкой

Разведки Турции и Сирии продолжают сотрудничество. Об этом сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью турецкому телеканалу AHaber.

«С Сирией мы поддерживаем контакт на уровне разведывательных управлений, глава нашей разведки обсуждает координацию с сирийским коллегой в рамках наших потребностей», — сказал он.

Калын отметил, что разведки продолжают контактировать для минимизации угроз, исходящих от террористических группировок, с которыми Турция борется в Сирии. Он добавил, что в первую очередь это касается запрещенной в Турции организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК).

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ об ударах по Сирии и Ираку и проведении военной операции на территории Сирии и Ирака. По его словам, Анкара имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии.

О планах Турции провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в котором Анкара обвиняет сирийских курдов.