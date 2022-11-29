На Западе заявили об истощении запасов ракет ПВО у Киева

Австрийский эксперт Герхард Манготт рассказал, к каким последствиям привели массированные удары России по украинской инфраструктуре. Об этом он сообщил в интервью Deutschlandfunk.

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Манготт заявил об истощении запасов ракет ПВО у Киева и подчеркнул, что к их нехватке привели массированные удары России.

«Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются "перехватчики"», — подчеркнул он.

Специалист обвинил западные страны в небрежности и медлительности в этом вопросе.

«Запад мог заранее подумать о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую украинской обороны», — заключил он.