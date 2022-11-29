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52 минуты назад

"Грады" нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ

Свободная пресса

"Грады" нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ. Видео работы расчетов реактивных систем залпового огня показало Минобороны.

"Грады" нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ
Фото: ТАССТАСС

"Грады" эффективно подавляют цели противника. Они поражают командные пункты, фортификационные сооружения и артиллерийские батареи противника.

После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию.

Спецоперация на Украине: последние новости на сегодня

Ранее «Свободная пресса» писала, что орудия «Нона» уничтожили пункты управления ВСУ в ходе спецоперации. Минобороны показало кадры боевой работы расчетов. Орудия подавляют живую силу, батареи, бронетехнику и пункты управления украинских военных.

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