"Грады" нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ. Видео работы расчетов реактивных систем залпового огня показало Минобороны.
"Грады" эффективно подавляют цели противника. Они поражают командные пункты, фортификационные сооружения и артиллерийские батареи противника.
После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию.
Спецоперация на Украине: последние новости на сегодня
Ранее «Свободная пресса» писала, что орудия «Нона» уничтожили пункты управления ВСУ в ходе спецоперации. Минобороны показало кадры боевой работы расчетов. Орудия подавляют живую силу, батареи, бронетехнику и пункты управления украинских военных.