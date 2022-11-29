"Грады" нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ. Видео работы расчетов реактивных систем залпового огня показало Минобороны.

"Грады" эффективно подавляют цели противника. Они поражают командные пункты, фортификационные сооружения и артиллерийские батареи противника.

После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию.

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