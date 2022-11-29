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1 час назад

В Пентагоне обсудили перспективы военного сотрудничества Азербайджана и США

Газета.Ruиещё 1

Представители министерств обороны Азербайджана и США обсудили в Пентагоне перспективы военного сотрудничества двух стран. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В Пентагоне обсудили перспективы военного сотрудничества Азербайджана и США
Фото: газета.ругазета.ру

Отмечается, что азербайджанскую сторону на встрече представлял начальник Генштаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев, американскую — заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди.

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Детали переговоров не сообщаются.

Ранее стало известно, что делегация Минобороны Азербайджана прибыла в США. В рамках визита будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между Азербайджанской армией и Национальной гвардией штата Оклахома США.

31 октября спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что его страна желает привлечь США к обеспечению безопасности страны.

24 октября директор управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон побывал на границе Армении и Азербайджана и провел встречи с командующим вторым корпусом Вооруженных сил Армении.

В ходе визита Кэмерон отметил постоянную поддержку США в вопросах суверенитета Армении и прочного мира на Южном Кавказе.

8 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен, открывая в Вашингтоне трехстороннюю встречу с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, заявил, что США выступают за прямой диалог Азербайджана и Армении.

При этом госсекретарь добавил, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную независимость и Армении, и Азербайджана».

Карабахский конфликт в Закавказье между азербайджанцами и армянами вокруг Нагорного Карабаха имеет давние исторические и культурные корни, он приобрел новую остроту в годы перестройки (1987–1988), на фоне резкого подъема национальных движений в Армении и Азербайджане.

В сентябре 2020 года конфликт вновь перешел в фазу войны, по итогам которой, в соответствии с заявлением о прекращении огня от 9–10 ноября 2020 года, Азербайджан получил под контроль большую часть ранее потерянных территорий, которые до 2020 года контролировались Нагорно-Карабахской Республикой.

16 ноября председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес заявил, что Киев поставлял Баку боеприпасы с белым фосфором, которые применялись в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.

В ходе слушаний в комитете о применении этих запрещенных боеприпасов ВС Азербайджана он отметил, что они были поставлены Украиной.

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