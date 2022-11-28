Пушилин заявил о боях в центре Марьинки

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что боевые столкновения ведутся в центре города Марьинки . Об этом сообщает ТАСС.

«Что касаемо Марьинки, то там бои идут уже в центре города. Удается нашим подразделениям выводить людей в безопасное место. Есть определённые успехи», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Денис Пушилин заявил, что город Артёмовск близок к окружению. Он добавил, что ситуация в городе всё ещё остается сложной, но российские военные силы продолжают наступление. Также Пушилин рассказал об успехе в окрестностях самого Артемовска.