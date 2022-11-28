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48 минут назад

Пушилин заявил о боях в центре Марьинки

Елена Прошина

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что боевые столкновения ведутся в центре города Марьинки. Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин заявил о боях в центре Марьинки
Фото: ТАССТАСС

«Что касаемо Марьинки, то там бои идут уже в центре города. Удается нашим подразделениям выводить людей в безопасное место. Есть определённые успехи», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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Ранее Денис Пушилин заявил, что город Артёмовск близок к окружению. Он добавил, что ситуация в городе всё ещё остается сложной, но российские военные силы продолжают наступление. Также Пушилин рассказал об успехе в окрестностях самого Артемовска.

«Ситуация оперативного окружения достаточно близка», – сказал он.

Армия,СВО,Денис Пушилин,
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