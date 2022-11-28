В ДНР сообщили о боях в центре Марьинки

В Марьинке Донецкой народной республики (ДНР) бои уже идут в центре города. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Wolfgang Rattay / Reuters

Он также заявил об успехах в наступлении в окрестностях Артемовска (Бахмута), по его словам, ситуация близка к окружению города. На угледарском направлении, отчитался Пушилин, украинская армия предприняла попытку контратаки, но понесла большие потери.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России продвинулись в центральных районах Марьинки. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают ожесточенное сопротивление, однако несут потери и отходят с подготовленных рубежей обороны. Ведутся упорные бои в городской застройке.