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6 минут назад

В граничащий с Украиной регион направили дополнительные войска

Lenta.ru

В Курскую область направили дополнительные войска для укрепления границы с Украиной. Об увеличении числа военных в ходе оперативного совещания областного правительства заявил губернатор российского региона Роман Старовойт, его цитирует «Интерфакс».

В граничащий с Украиной регион направили дополнительные войска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К нам в регион продолжают поступать войска для укрепления обороноспособности. Наша задача — помочь им обустроиться с тем, чтобы надежно обеспечивалась безопасность на границе», — сказал губернатор Курской области.

Старовойт также поблагодарил Минобороны России и президента Владимира Путина за принятые решения, которые направлены на укрепление территориального гарнизона региона.

На границе Белгородской области с Украиной сформируют «засечную черту»

19 октября Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Армия,Роман Старовойт,Владимир Путин,Минобороны России,
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