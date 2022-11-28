Какие из ядерных держав опасны для России

В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI) пришли к выводу, что в 2022 году угроза применения ядерного оружия достигла самой высокой точки со времен холодной войны. «Лента.ру» рассказала, какие из стран могут сравниться с Россией по ядерному арсеналу.

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Состав ядерного клуба

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По официальным данным, в ядерный клуб (условное название стран, которые смогли создать и испытать ядерное оружие) к началу декабря 2022 года входят:

США;

Россия;

Великобритания;

Франция;

Китай;

Индия;

Пакистан;

Северная Корея.

Предположительно, в ядерный клуб также входит Израиль, но власти этой страны не подтверждали и не отрицали наличие ядерного оружия.

Ядерное оружие также было у ЮАР, но в 1989 году ядерную программу страны свернули. ЮАР стала первой страной, добровольно уничтожившей ядерный арсенал.

Как поделили ядерное оружие после распада СССР

К 1991 году у СССР было более десяти тысяч ядерных боезарядов, множество из которых оказались в распоряжении Украины, Казахстана и Белоруссии.

В 1992-м три эти страны подписали с Россией и США соглашение (Лиссабонский протокол), обязавшее их избавиться от ядерного оружия. К 1996 году страны передали свои арсеналы РФ.

Сколько ядерного оружия у США

США первыми в мире испытали ядерное оружие в 1945 году и стали первой ядерной державой. Также Штаты - единственная страна, на счету которой есть боевые применения ядерного оружия на чужих территориях (Хиросима и Нагасаки).

По оценке SIPRI, к началу 2022 года у США был крупнейший арсенал ядерного оружия на боевом дежурстве - 1774 боеголовки. Вашингтон обладает ядерной триадой - тремя типами вооружений (воздушными, сухопутными и морскими), способных нести ядерные боеголовки.

Сухопутный компонент - межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) шахтного базирования Minuteman-III с ядерными зарядами W78 и W87. Максимальная дальность - 13 тысяч километров.

Морской компонент - баллистические ракеты UGM-133A Trident II (D5) на атомных подлодках типа «Огайо».

Воздушный компонент - бомбардировщики B-52H и B-2 Spirit с термоядерными бомбами B61 и B83.

Ядерное оружие России

В ядерном арсенале РФ 1185 межконтинентальных баллистических ракет и 800 баллистических ракет для подлодок. Страна обладает ядерной триадой.

На суше - МБР УР-100Н УТТХ с гиперзвуковыми «Авангардами», Р-36М2 «Воевода», комплексы «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» мобильного и шахтного базирования. К 2030 году «Воеводы» заменят на РС-28 «Сармат».

На море - подлодки проекта 955 «Борей» с МБР Р-30 «Булава-30». Также ВМФ России получил подлодку «Белгород», которая станет носителем стратегических беспилотников с ядерным зарядом «Посейдон».

В воздухе - стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, способные нести крылатые ракеты с термоядерным зарядом Х-102 и Х-55.

Ядерное оружие Китая

В начале 2022-го у Китая насчитали 350 боеголовок. Запасы ядерного оружия страны растут, отмечает «Лента.ру».

Китайский бомбардировщик H-6 - носитель ядерного и гиперзвукового оружия. Подлодки проектов 094 «Цзинь» и 094A вооружены ядерными ракетами (дальность полета более десяти тысяч километров).

Также у Китая есть МБР DF-41 с максимальной дальностью в 14 тысяч километров.

Zuma/TACC

Ядерное оружие Франции

В SIPRI французский арсенал оценивают в 290 боеголовок. Французские истребители могут оснащать тактическими ракетами ASMP-A с термоядерной боеголовкой TNA мощностью до 300 килотонн.

Кроме того, у Франции есть четыре атомные подлодки типа «Триумфан» с баллистическими ракетами M5 (дальность пуска до десяти тысяч километров и боеголовки мощностью 150 килотонн).

Ядерное оружие Британии

В британском ядерном арсенале 225 боеголовок. Единственный компонент ядерных сил страны - четыре подлодки типа Vanguard, способные нести до 16 ракет UGM-133A Trident II (D5) (каждая рассчитана на 12 боеголовок с максимальной мощностью до ста килотонн).

Остальные

В Федерации американских ученых (FAS) считают, что Израиль располагает 90 ядерными боеголовками, Пакистан - 165, Индия - 160, а Северная Корея - двадцатью.