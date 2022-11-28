Росгвардия сорвала попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Артиллерия Росгвардии сорвала очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться на левый берег Днепра и Каховского водохранилища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Российские военнослужащие поразили десять пунктов временной дислокации подразделений украинских военных, также уничтожены склады с боеприпасами и стоянки для лодок, на которых противник планировал совершить переправу.

Огнем артиллерии за неделю поражены 120 целей, выполнены около тысячи огневых и тактических задач. Помимо этого росгвардейцы пресекли деятельность двух операторов беспилотных летательных аппаратов.