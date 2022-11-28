Опубликована карта боевых действий на Украине

За минувшие сутки российские военные ударили по сосредоточению живой силы в Днепропетровской области, в результате чего удалось уничтожить более 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, Украина безуспешно пыталась атаковать на трех направлениях — южно-донецком, в направлении Куземовки, а также на артемовском. На последнем направлении Киев потерял до 80 человек убитыми.