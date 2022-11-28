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35 минут назад

МО РФ сообщило об уничтожении 100 украинских военных в районе станции "Моисеевка"

ТАСС

ВКС России ударили высокоточным оружием по сосредоточению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, уничтожено более 100 украинских военных. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции "Моисеевка" Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей", - заявил Конашенков.

Российские военные уничтожили до 100 наемников «Иностранного легиона» в ДНР

По словам официального представителя Минобороны России, также была ликвидирована живая сила противника.

"Уничтожено более 100 украинских военнослужащих", - добавил он.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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