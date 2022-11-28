ВКС России ударили высокоточным оружием по сосредоточению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, уничтожено более 100 украинских военных. Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции "Моисеевка" Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей", - заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, также была ликвидирована живая сила противника.
"Уничтожено более 100 украинских военнослужащих", - добавил он.