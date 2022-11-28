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1 час назад

Кадыров показал кадры с розыском украинских диверсантов в Херсонской области

Lenta.ruиещё 1

Российские военные проводят розыск диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Кадры поисков скрывающихся бойцов противника опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На записи видно, как военные обходят дома и опрашивают местных жителей. Также запечатлено оружие, изъятое в ходе разыскных мероприятий.

По словам Кадырова, поиском диверсантов на подконтрольной России территории Херсонской области занимаются военнослужащих полка «Север» и спецназа «Ахмат» при участии бойцов батальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии. Операция проходит на территории от города Каховка Херсонской области до Энергодара в Запорожской области общей протяженностью 150 километров.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,Росгвардия,
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