Кадыров показал кадры с розыском украинских диверсантов в Херсонской области

На записи видно, как военные обходят дома и опрашивают местных жителей. Также запечатлено оружие, изъятое в ходе разыскных мероприятий.

По словам Кадырова, поиском диверсантов на подконтрольной России территории Херсонской области занимаются военнослужащих полка «Север» и спецназа «Ахмат» при участии бойцов батальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии. Операция проходит на территории от города Каховка Херсонской области до Энергодара в Запорожской области общей протяженностью 150 километров.