Кадыров показал кадры с розыском украинских диверсантов в Херсонской области

Российские военные проводят розыск диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Кадры поисков скрывающихся бойцов противника опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На записи видно, как военные обходят дома и опрашивают местных жителей. Также запечатлено оружие, изъятое в ходе разыскных мероприятий.
По словам Кадырова, поиском диверсантов на подконтрольной России территории Херсонской области занимаются военнослужащих полка «Север» и спецназа «Ахмат» при участии бойцов батальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии. Операция проходит на территории от города Каховка Херсонской области до Энергодара в Запорожской области общей протяженностью 150 километров.