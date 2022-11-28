В США заявили о рисках ядерной войны с КНДР

Стратегия США по превращению КНДР в страну-изгоя с треском провалилась, а последнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты и вовсе меняет правила игры. Об этом пишет американское издание 19FourtyFive.

Фото: KCNA / Reuters KCNA / Reuters

На протяжении более трех десятилетий США пытались сделать из КНДР международного изгоя, а также добиться того, чтобы Пхеньян навсегда отказался от своей ядерной программы. Как пишет издание, нравится это США или нет, но Северная Корея быстро становится полноправной ядерной державой.

В настоящее время США находятся в несостоятельном и опасном положении, поскольку у них с КНДР нет официальных отношений. Кроме того, перспектива флота межконтинентальных баллистических ракет существенно меняет уровень рисков по обязательствам США поддерживать Южную Корею.

До недавнего времени американские лидеры чувствовали себя комфортно, предлагая югу военные гарантии для сдерживания нападения Пхеньяна, потому что были уверены, что КНДР никогда не сможет нанести удар по территории США. Теперь, если конфликт каким-то образом выйдет из-под контроля, все может закончиться взаимными ядерными ударами.

Автор материала призывает Вашингтон в корне изменить свою стратегию. Во-первых, начать всесторонний диалог с Пхеньяном, нормализовать дипломатические отношения между двумя странами. Во-вторых, подумать о новом мирном договоре, а также об отмене американских и международных санкций против КНДР.