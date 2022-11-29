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27 минут назад

В ДНР заявили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка

ТАССиещё 5

Союзные силы освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) - Перше Травня и Андреевку, сообщили во вторник в Штабе территориальной обороны ДНР.

В ДНР объявили о взятии двух населенных пунктов
Фото: 

"По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее во вторник в управлении Народной милиции ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в боях с силами республики и ВС РФ потеряли более 60 человек.

Армия,ЧВК Вагнера ,Верховный суд,
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