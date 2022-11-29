В ДНР объявили о взятии двух населенных пунктов

Союзные силы освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) - Перше Травня и Андреевку, сообщили во вторник в Штабе территориальной обороны ДНР.
"По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее во вторник в управлении Народной милиции ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в боях с силами республики и ВС РФ потеряли более 60 человек.