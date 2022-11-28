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14 минут назад

В Минобороны Норвегии заявили о сохранении связи с Москвой

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Министерство обороны Норвегии сохранило связи с Москвой и с российскими военными, несмотря на ситуацию вокруг Украины. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Бьорн Арильд Грам в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Минобороны Норвегии заявили о сохранении связи с Москвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, контакты между странами изменились после 24 февраля, однако Норвегия и Россия все еще сотрудничают в сфере рыболовства, а также занимаются спасательными операциями на море.

Связи между норвежскими и российскими военными также поддерживаются, «хотя и с гораздо меньшей активностью», пояснил Грам.

Министр добавил, что в какой-то момент «все должно вернуться в норму».

«Но может случиться так, что все будет не так, как раньше, потому у этой ситуации есть также долгосрочные последствия», — констатировал министр.

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