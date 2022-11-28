Лондон подтвердил поставки ракет Brimstone 2 на Украину

По данным The Daily Telegraph, стоимость одной такой ракеты, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, составляет примерно 175 тысяч фунтов

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Высокоточные ракеты Brimstone 2 и другое вооружение, поставляемое Великобританией на Украину, призваны остановить продвижение ВС РФ. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении британского Минобороны в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.

«В рамках пакета помощи Великобритания обеспечила ВСУ высокоточными управляемыми ракетами Brimstone 2. Эта помощь сыграла ключевую роль в сдерживании российского наступления», — заявляет британское Минобороны.

О поставках Великобританией на Украину модернизированных ракет Brimstone 2 писала The Daily Telegraph 22 ноября. Их дальность вдвое больше, чем у ранее переданных ракет первого поколения. Ракеты, оснащенные лазерной системой самонаведения, запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon, однако ВСУ использует для них в качестве мобильных пусковых установок грузовики.