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20 минут назад

Лондон подтвердил поставки ракет Brimstone 2 на Украину

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По данным The Daily Telegraph, стоимость одной такой ракеты, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, составляет примерно 175 тысяч фунтов

Лондон подтвердил поставки ракет Brimstone 2 на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Высокоточные ракеты Brimstone 2 и другое вооружение, поставляемое Великобританией на Украину, призваны остановить продвижение ВС РФ. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении британского Минобороны в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.

«В рамках пакета помощи Великобритания обеспечила ВСУ высокоточными управляемыми ракетами Brimstone 2. Эта помощь сыграла ключевую роль в сдерживании российского наступления», — заявляет британское Минобороны.

О поставках Великобританией на Украину модернизированных ракет Brimstone 2 писала The Daily Telegraph 22 ноября. Их дальность вдвое больше, чем у ранее переданных ракет первого поколения. Ракеты, оснащенные лазерной системой самонаведения, запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon, однако ВСУ использует для них в качестве мобильных пусковых установок грузовики.

По данным The Daily Telegraph, стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в 175 тысяч фунтов стерлингов (211 тысяч долларов). Дальность полета ракеты, пущенной с самолета, — 60 километров, но при запуске с наземных платформ она составляет около 12 километров.

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