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30 минут назад

Российские разведчики перехватили и посадили дрон ВСУ

Майк Габриелян

Российские разведчики группировки «Отважные» перехватили и посадили украинский дрон «Фурия». Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны".

Российские разведчики перехватили и посадили дрон ВСУ
Фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Уточняется, что операция по обезвреживанию беспилотника прошла на Краснолиманском направлении.

«Разведывательный украинский БПЛА "Фурия" был посажен с помощью системы РЭБ», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России успешно действовали на Краснолиманском направлении. Огнем артиллерии формирования Киева были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 60 боевиков, ликвидирован один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.

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