Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России успешно действовали на Краснолиманском направлении. Огнем артиллерии формирования Киева были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 60 боевиков, ликвидирован один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.