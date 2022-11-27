Российские разведчики перехватили и посадили дрон ВСУ

Российские разведчики группировки «Отважные» перехватили и посадили украинский дрон «Фурия». Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны".
Уточняется, что операция по обезвреживанию беспилотника прошла на Краснолиманском направлении.
«Разведывательный украинский БПЛА "Фурия" был посажен с помощью системы РЭБ», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России успешно действовали на Краснолиманском направлении. Огнем артиллерии формирования Киева были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожены более 60 боевиков, ликвидирован один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа и один автомобиль.