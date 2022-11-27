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26 минут назад

В Эстонии подсчитали расходы на военную поддержку Украины

Газета.Ru

Эстония выделила около 1% от своего валового внутреннего продукта на поддержку Украины, при этом помощь Киеву необходимо расширять. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, слова которого приводит ТАСС.

В Эстонии подсчитали расходы на военную поддержку Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Эстония, довольно маленькая страна НАТО, намерена в следующем году потратить на оборону 2,84% своего валового внутреннего продукта», — сказал министр, добавляя, что в 2024 году эта сумма вырастет до до 3,2%.

Согласно приведенным им данным, порядка 1% ВВП страны ушло на военную поддержку Украины. При этом он подчеркнул, что «мы все должны делать больше», указывая на то, что Киеву особенно нужны системы противовоздушной обороны, а также тяжелая артиллерия и боеприпасы.

В то же время Военно-морской флот и Военно-воздушные силы России, по его оценке, «более или менее такие же», как и до начала конфликта.

Ранее министр предположил, что в ходе спецоперации российская армия сможет извлечь уроки из хода конфликта и в результате повысить свой уровень. Также он отмечал, что в настоящее время нет оснований полагать, что угроза для НАТО со стороны России стала меньше.

Армия,НАТО,
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