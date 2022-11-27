В Эстонии подсчитали расходы на военную поддержку Украины

Эстония выделила около 1% от своего валового внутреннего продукта на поддержку Украины, при этом помощь Киеву необходимо расширять. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, слова которого приводит ТАСС.

«Эстония, довольно маленькая страна НАТО, намерена в следующем году потратить на оборону 2,84% своего валового внутреннего продукта», — сказал министр, добавляя, что в 2024 году эта сумма вырастет до до 3,2%.

Согласно приведенным им данным, порядка 1% ВВП страны ушло на военную поддержку Украины. При этом он подчеркнул, что «мы все должны делать больше», указывая на то, что Киеву особенно нужны системы противовоздушной обороны, а также тяжелая артиллерия и боеприпасы.

В то же время Военно-морской флот и Военно-воздушные силы России, по его оценке, «более или менее такие же», как и до начала конфликта.