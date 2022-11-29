В ЛНР рассказали о безуспешных попытках наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются перейти в наступление на направлении к городу Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

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«ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населенного пункта Сватово», — сообщил он со ссылкой на информацию разведки.

По словам офицера, украинские бойцы «силами до нескольких ротно-тактических групп» совершают попытки прорыва линии обороны сразу с трех направлений: с севера, запада и юга от населенного пункта. Марочко подчеркнул, что ВСУ несут колоссальные потери и возвращаются на ранее занимаемые позиции, безуспешно пытаясь наступить.