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42 минуты назад

В ЛНР рассказали о безуспешных попытках наступления ВСУ

Lenta.ruиещё 4

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются перейти в наступление на направлении к городу Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

В ЛНР рассказали о безуспешных попытках наступления ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») пытаются активизировать действия наступательного характера в направлении населенного пункта Сватово», — сообщил он со ссылкой на информацию разведки.

По словам офицера, украинские бойцы «силами до нескольких ротно-тактических групп» совершают попытки прорыва линии обороны сразу с трех направлений: с севера, запада и юга от населенного пункта. Марочко подчеркнул, что ВСУ несут колоссальные потери и возвращаются на ранее занимаемые позиции, безуспешно пытаясь наступить.

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26 ноября украинские военные обстреляли Сватово. Уточнялось, что ВСУ выпустили пять снарядов из артиллерийских орудий калибра 155 миллиметров. Удар произошел около девяти утра по московскому времени.

Армия,СВО,Андрей Марочко,
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