Выход США из состава НАТО поможет разрешить украинский кризис. Об этом в колонке для The Hill написал Брюс Файн - заместитель генпрокурора при президенте Рональде Рейгане.

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«Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить за это Нобелевскую премию мира. Достаточно принять закон о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Тогда альянс из могучего наступательного дуба превратится в крошечный желудь, не тревожащий Россию», - предложил Файн.

Он отметил, что НАТО «устарело в 1991 году», когда развалился СССР.

Расширив НАТО до границ России, Соединенные Штаты «спровоцировали конфликт на Украине». Киев был готов вступить в альянс, что «представляло для России большую экзистенциальную угрозу, чем экзистенциальная угроза Карибского кризиса для американцев».

«НАТО без США — это бумажный тигр, который не представляет экзистенциальной угрозы России ни с Украиной, ни без нее», - пишет Файн.

Он отмечает, что выход из НАТО в соответствии с законом Конгресса и последующее прекращение конфликта на Украине сэкономит Соединенным Штатам сотни миллиардов долларов. Иначе конфликт будет «бесконечно тянуться и истощать США».

«Конгресс отполирует свой собственный имидж, во всем мире его будут восхвалять как миротворца, если он инициирует прекращение конфликта на Украине посредством принятия закона о прекращении членства США в НАТО», - заключает Файн.