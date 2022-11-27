В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
12 минут назад

Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя

Деловая газета "Взгляд"

Производство турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar Kizilelma будет запущено к концу 2023 года, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя
Фото: 

Он отметил, что серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kizilelma будет запущено ближе к концу 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar Kizilelma, оснащенный реактивным двигателем, впервые был представлен в Турции в августе текущего года в городе Самсун в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz.

Ранее сообщалось, что турецкая компания «Байкар» поставила задачу провести спектр строительных работ для создания на Украине завода по производству беспилотных летательных аппаратов за два года.

Армия,Реджеп Эрдоган,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители