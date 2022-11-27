Эрдоган анонсировал производство турецкого беспилотного истребителя

Производство турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar Kizilelma будет запущено к концу 2023 года, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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Он отметил, что серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kizilelma будет запущено ближе к концу 2023 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar Kizilelma, оснащенный реактивным двигателем, впервые был представлен в Турции в августе текущего года в городе Самсун в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz.