Стало известно о новой проблеме американской армии

Все больше рекрутов в американской армии страдают от лишнего веса. Об этом в своей новой стетье написал обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон.
Журналист отметил, что США пошли на решительный шаг и организовали курсы предварительной базовой подготовки, цель которых — подготовить новобранцев в соответствии со стандартами веса. Однако оказалось, что лишь 23 процента молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил. Как отметил автор материала, в этом году не хватило десять тысяч новобранцев.
«Причинами недобора стали, по большей части, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения», — уточнил обозреватель.
В статье также отмечается, что подготовительные курсы позволят нивелировать разницу в физической подготовке среди кандидатов в американскую армию. «Проблема заключается не столько в интересе к службе, сколько в привлечении квалифицированных кандидатов», — подытожил журналист.
Ранее начштаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл назвал логистику слабым местом американской армии. ОН подчеркнул, что возможности Вашингтона в этой отрасли «будут весьма спорными».