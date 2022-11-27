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27 минут назад

Западный журналист побывал в Киеве и рассказал об увиденном «апокалипсисе»

Елена Прошина

В Киеве в ночное время суток почти ничего не видно из-за проблем с электроснабжением. Об этом рассказал обозреватель Politico Джейми Деттмер, который побывал в столице Украины, передает РИА Новости.

Западный журналист побывал в Киеве и рассказал об увиденном «апокалипсисе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пишет, что ночь в Киеве может показаться «апокалипсисом», так как освещение на улицах города отсутствует, свет горит только в нескольких окнах жилых домов, но лишь благодаря генераторам. Журналист пояснил, что город страдает из-за проблем с электроснабжением, жители все меньше посещают рестораны и кафе. Кроме того, в Киеве зафиксированы перебои с водоснабжением, поэтому люди по возможности наполняют ванны, чтобы содержать себя и дом в чистоте при отключении воды, пояснил Деттмер.

Издание напоминает, что Россия начала наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября, спустя пару дней после происшествия на Крымском мосту. Российские власти обвинили в этом инциденте Киев.

С тех пор в разных регионах Украины ежедневно поднимается воздушная тревога, иногда сигнал звучит по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрелов почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

Армия,Денис Шмыгаль,
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