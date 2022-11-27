Подсчитано число оставшихся без запасов оружия стран НАТО из-за Украины

Большая часть государств из состава НАТО сообщили о дефиците запасов вооружения для поставок на Украину. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса, передает ТАСС.
Как говорится в публикации, 20 из 30 стран НАТО почти исчерпали свой запас вооружений и больше не могут оказывать Украине помощь в этом направлении, однако остальные 10 членов альянса все еще могу продолжать поставки. Среди последних в том числе Италия, Франция, Германия и Нидерланды. При этом в начале ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что Рим не собирается поставлять новое вооружение на Украину, но добавил, что руководство страны может изменить это решение в рамках договоренностей по Североатлантическому альянсу.
Издание отмечает, что в особенно тяжелом положении в плане запасов вооружений оказались Польша и прибалтийские страны. По сведениям The New York Times, страны НАТО в целом передали Киеву оружия на сумму в $40 млрд. Это сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.
Западные страны продолжают поставлять вооружения Киеву. Москва неоднократно выражала свое недовольство этим фактом, утверждая, что поставки военной техники лишь затягивают боевые действия и не способствуют мирному урегулированию конфликта.