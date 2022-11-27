Подсчитано число оставшихся без запасов оружия стран НАТО из-за Украины

Как говорится в публикации, 20 из 30 стран НАТО почти исчерпали свой запас вооружений и больше не могут оказывать Украине помощь в этом направлении, однако остальные 10 членов альянса все еще могу продолжать поставки. Среди последних в том числе Италия, Франция, Германия и Нидерланды. При этом в начале ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что Рим не собирается поставлять новое вооружение на Украину, но добавил, что руководство страны может изменить это решение в рамках договоренностей по Североатлантическому альянсу.