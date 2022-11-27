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20 минут назад

NYT: большинство стран НАТО исчерпали возможности для поставок вооружений на Украину

Елена Прошина

Большая часть государств из состава НАТО сообщили о дефиците запасов вооружения для поставок на Украину. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Подсчитано число оставшихся без запасов оружия стран НАТО из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, 20 из 30 стран НАТО почти исчерпали свой запас вооружений и больше не могут оказывать Украине помощь в этом направлении, однако остальные 10 членов альянса все еще могу продолжать поставки. Среди последних в том числе Италия, Франция, Германия и Нидерланды. При этом в начале ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что Рим не собирается поставлять новое вооружение на Украину, но добавил, что руководство страны может изменить это решение в рамках договоренностей по Североатлантическому альянсу.

Издание отмечает, что в особенно тяжелом положении в плане запасов вооружений оказались Польша и прибалтийские страны. По сведениям The New York Times, страны НАТО в целом передали Киеву оружия на сумму в $40 млрд. Это сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции.

Западные страны продолжают поставлять вооружения Киеву. Москва неоднократно выражала свое недовольство этим фактом, утверждая, что поставки военной техники лишь затягивают боевые действия и не способствуют мирному урегулированию конфликта.

Армия,НАТО,
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