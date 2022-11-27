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12 минут назад

В ЛНР танкисты выжили в подбитом танке и продолжили службу

Елена Прошина

Российские военнослужащие выжили в подбитом танке в ходе боевой операции в ЛНР и продолжают службу. Об этом рассказал командир танка с позывным «Оса», передает РИА Новости.

В ЛНР танкисты выжили в подбитом танке и продолжили службу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До этого экипаж участвовал, но нас подбили, поэтому мы вернулись еще раз сюда, второй раз уже», — сообщил он.

Издание отмечает, что ранее «Оса» проходил службу по контракту в танковых войсках во Владимирской области. Он был призван во время частичной мобилизации и назначен на аналогичную должность. Военнослужащий заявил, что собирается «защищать наших граждан и гражданское общество».

Ранее военный советник по вооружению и безопасности 103-го российского полка, боец с позывным «Студент» сообщил о ситуации на фронте и ряде проблем, с которыми сталкиваются россияне, призванные на службу в рамках частичной мобилизации. Он уточнил, что чаще всего российские солдаты недовольны формой и обувью, которую им выдают, так как не всегда находятся вещи приличного качества и нужного размера. Студент рассказал, что обычно солдаты находят «спонсоров», которые высылают им необходимые вещи. Кроме того, многие мобилизованные граждане попадают на фронт, толком не умея пользоваться оружием, отметил он.

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