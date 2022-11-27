Стало известно о попытке БПЛА НАТО пересечь российскую границу

Беспилотные летательные аппараты стран НАТО предпринимали попытки пересечь границу Псковской области еще до начала специальной военной операции (СВО), сейчас эта проблема обострилась, заявил глава региона Михаил Ведерников.
"Мы никогда не говорили широко об этом, но были попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами", - сказал Ведерников на медиафоруме "Актуальные вопросы приграничной журналистики". Запись выступления опубликована в его Telegram-канале.
Он добавил, что со стороны граничащих с регионом стран НАТО "все это "мирное взаимодействие" (по программам приграничного сотрудничества - прим. ТАСС) цвело еще до начала специальной военной операции".
"Понятно, что сейчас все это еще более обострилось", - отметил губернатор.
С Псковской областью граничат две входящие в НАТО страны - Латвия и Эстония.