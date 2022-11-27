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1 час назад

Губернатор Псковской области рассказал о попытках беспилотников НАТО пересечь границу РФ

ТАССиещё 11

Беспилотные летательные аппараты стран НАТО предпринимали попытки пересечь границу Псковской области еще до начала специальной военной операции (СВО), сейчас эта проблема обострилась, заявил глава региона Михаил Ведерников.

Стало известно о попытке БПЛА НАТО пересечь российскую границу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы никогда не говорили широко об этом, но были попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами", - сказал Ведерников на медиафоруме "Актуальные вопросы приграничной журналистики". Запись выступления опубликована в его Telegram-канале.

Он добавил, что со стороны граничащих с регионом стран НАТО "все это "мирное взаимодействие" (по программам приграничного сотрудничества - прим. ТАСС) цвело еще до начала специальной военной операции".

"Понятно, что сейчас все это еще более обострилось", - отметил губернатор.

С Псковской областью граничат две входящие в НАТО страны - Латвия и Эстония.

Армия,Новости регионов,Михаил Ведерников,НАТО,
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