Стало известно о попытке БПЛА НАТО пересечь российскую границу

"Мы никогда не говорили широко об этом, но были попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами", - сказал Ведерников на медиафоруме "Актуальные вопросы приграничной журналистики". Запись выступления опубликована в его Telegram-канале.