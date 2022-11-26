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1 час назад

СМИ: двое турецких военных погибли в ходе операции в Сирии и Ираке

ТАСС

Двое турецких военнослужащих погибли в ходе операции "Коготь-меч" в Сирии и Ираке. Об этом сообщило в субботу агентство Anadolu.

Двое турецких военных погибли в ходе операции в Сирии и Ираке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подробности случившегося не уточняются. По данным агентства, после этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар был вынужден прервать участие в совместной с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом программе в Конье. В настоящее время он проводит заседание в штаб-квартире сухопутных войск в турецкой столице.

Операция "Коготь-меч" была проведена 20 ноября, в ней были задействованы свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия. Удары наносились по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления - "Сил народной самообороны".

Эрдоган заявил на текущей неделе о планах провести наземную операцию сразу в нескольких районах на севере Сирии: Телль-Рифаате, Манбидже и Айн-эль-Арабе (Кобани).

Армия,Хулуси Акар,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,
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