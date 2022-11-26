Двое турецких военных погибли в ходе операции в Сирии и Ираке

Двое турецких военнослужащих погибли в ходе операции "Коготь-меч" в Сирии и Ираке. Об этом сообщило в субботу агентство Anadolu.

Подробности случившегося не уточняются. По данным агентства, после этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар был вынужден прервать участие в совместной с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом программе в Конье. В настоящее время он проводит заседание в штаб-квартире сухопутных войск в турецкой столице.

Операция "Коготь-меч" была проведена 20 ноября, в ней были задействованы свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия. Удары наносились по объектам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления - "Сил народной самообороны".