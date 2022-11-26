Люксембург передал Украине шесть беспилотников Primoco One 150 чешского производства. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на Министерство обороны Люксембурга.

Фото: wing.com.ua wing.com.ua

Primoco One 150 — это беспилотные летательные аппараты (БПЛА) чешской компании Primoco UAV, предназначенные для выполнения задач наблюдения и разведки.

Беспилотники оснащены автопилотом, обеспечивающим автоматизированный взлет, посадку и выполнение плана полета. Кроме того, Primoco One 150 может находиться в воздухе до 15 часов беспрерывно.

Ранее сообщалось, что Люксембург направил Украине бронированные тактические автомобили HUMVEE, предназначенные для перевозки личного состава.

Точное количество переданных машин не уточняется, однако, по данным издания, они были выделены из собственного арсенала страны, который насчитывает 42 таких машины.

Кроме броневиков Люксембург передал украинским войскам 100 противотанковых комплексов NLAW и 15 военных палаток.