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54 минуты назад

ВС России уничтожили склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS

RT на русскомиещё 7

В районе Днепропетровска российские военные уничтожили склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны России.

ВС России уничтожили склад со снарядами для HIMARS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что также на складе уничтожены более 7 тыс. артиллерийских снарядов зарубежного производства.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов для HIMARS.

Армия,СВО,Верховный суд,Минобороны России,
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