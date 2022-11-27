ВС России уничтожили склад со снарядами для HIMARS

В районе Днепропетровска российские военные уничтожили склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны России.

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«В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что также на складе уничтожены более 7 тыс. артиллерийских снарядов зарубежного производства.