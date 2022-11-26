В США заметили подготовку России к конфликту в Арктике

Россия постепенно готовится к полномасштабному конфликту в арктическом макрорегионе, заявил в статье для портала 19FortyFive обозреватель Питер Сучиу.
Москва четко дала понять, что считает этот регион своим, подчеркнул обозреватель. Он отметил, что Россия наращивает свое военное присутствие в Арктике.
В частности, пояснил эксперт, РФ расширила авиабазу Нагурское на Земле Франца-Иосифа. Российские военные тренируются на ней в условиях сильного холода. Кроме того, на базу переброшены дальние истребители МиГ-31.
По его данным, в настоящее время планируется замена устаревшей техники на модернизированную, подготовленную к действиям в условиях Арктики
Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новую стратегию нацбезопасности США. В нее вошли разнообразные аспекты международной повестки. Значительное место уделено особенностям политики Вашингтона в арктическом макрорегионе.