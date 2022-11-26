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1 час назад

ВСУ обстреляли Донецк и Каштановое

Свободная прессаиещё 2

Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое, выпустив в общей сложности семь снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров.

ВСУ обстреляли Донецк и Каштановое
Фото: Flickr / U.S. Army Europe ImagesFlickr / U.S. Army Europe Images

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 2.48 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 3.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ранее "Свободная пресса" писала, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ сел Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.

Армия,Вячеслав Гладков,
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