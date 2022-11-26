ВСУ обстреляли Донецк и Каштановое

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 2.48 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 3.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).