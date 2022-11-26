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33 минуты назад

В Пентагоне сообщили об атаке на базу США в Сирии

ТК «Звезда»иещё 1

База Соединенных Штатов в Сирийской Арабской Республике подверглась ракетной атаке, никто не пострадал. Об этом заявило центральное командование американских Вооруженных Сил.

База США в Сирии подверглась ракетной атаке
Фото: Anas Alkharboutl, dpa, GloballookpressAnas Alkharboutl, dpa, Globallookpress

«Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не было нанесено никакого ущерба», - передает РИА Новости сообщение.

В командовании Вооруженных сил США утверждают, что ракетный удар поставил под угрозу силы коалиции, подрывая мир и стабильность в регионе.

Эксперт прокомментировал ракетный удар по базе США в Сирии

Ранее американская военная база возле нефтяного месторождения Омар в провинции Дейр-эз-Зор в Сирийской Арабской Республике подверглась ракетным ударам. Местные СМИ сообщали, что огонь, предположительно, велся из района, который граничит с Ираком.

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