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58 минут назад

Источник сообщил, что фрегат "Адмирал Горшков" прошел техобслуживание

ТАССиещё 1

Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" прошел процедуру восстановления технической готовности на Кронштадтском морском заводе. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Российский «Адмирал Горшков» прошел техобслуживание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

23 ноября в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что фрегат успешно выполнил на Балтике ракетные стрельбы по морским целям корабельным зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

"Работы по восстановлению технической готовности фрегата "Адмирал Горшков" выполнил Кронштадтский морской завод", - отметил источник агентства, не уточнив причины, побудившие выполнить эти работы.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

"Адмирал Горшков" - головной многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны, построен на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Он пополнил состав ВМФ России в июле 2018 года. Его основное ударное оружие - ракетный комплекс "Калибр-НК". Корабль также принимал активное участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").

Кронштадтский морской завод основан в 1858 году, является одним из ведущих судоремонтных предприятий России. На нем отремонтировано более 10 тыс. кораблей и судов.

Армия,Кронштадтский морской завод,Северная верфь,Объединенная судостроительная корпорация,Корпорация "Тактическое ракетное вооружение",
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